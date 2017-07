Pärnus triumfeerinud Zopp alustab koostööd uue treeneriga

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

Zopp valmistub koostööks uue treeneri, soomlase Kim Tiilikaineniga. "Tean teda väga pikka aega, umbes 6-7 aastat. Mina otsisin treenerit ja tema tööd. Hea on alustada tööd inimesega, keda sa nii kaua oled tundnud. Loodan, et kõik läheb hästi ja koostöö sujub," oli Zopp lootusrikas.

"Ta ei tundunud olevat sajaprotsendiliselt vormis. Kurtis pearingluse üle ja seda oli esimeses setis ka näha, et miski häiris teda. Ehk aitas see mind natuke," sõnas 29 aastane eestlane oma finaalivastase kohta.

"Emotsioonid on väga head ja turniirivõit on tore," ütles Zopp pärast mängu ning lisas, et tal hea meel mängida Pärnu publiku ees.

