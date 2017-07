Põlva Serviti alustab karikakaitsmist Viljandi Spordikooli vastu

Meeskonnad mängivad eurokarika põhimõttel, kohtudes üks kord kodus ja teine kord võõrsil ja edasi järgmisesse ringi pääseb kahe mängu kokkuvõttes parim võistkond.

Avaringi paarid:

Põlva/Arcwood (esiliiga EL) vs HC Kehra/Primend (esiliiga EL)

HC Viimsi 2 (EL) vs HC Tallinn 1 (meistriliiga ML)

HC Tallinn 2 (EL) vs Aruküla/Audentes (ML)

Põlva Serviti 2 (ML) vs HC Kehra (ML)

HC Tallas (EL) vs HC Viimsi 1 (ML)

Oskar (EL) vs Viljandi HC (ML)

SK Tapa (ML) vs Tartu Ülikool (EL)

Põlva Serviti (ML) vs Viljandi Spordikool (EL)