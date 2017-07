Ferrarid olid viimasel vabatreeningul omaette klassist

Vabatreeningu kiireim oli MM-sarja üldliider Sebastian Vettel (1.17,017). Kimi Räikkönen sai kirja aja 1.17,492 ja 1.18-st oli väledam ka Valtteri Bottas (Mercedes; 1.17,914).

Kuue parema hulka mahtusid veel hollandlane Max Verstappen (Red Bull; 1.18,194), britt Lewis Hamilton (Mercedes; 1.18,434) ja belglane Stoffel Vandoorne (McLaren; 1.18,638).

Reedeste vabatreeningute kiireim Daniel Ricciardo (Red Bull) oli täna hädas hüdraulikaga ja sai kirja vaid kaheksanda aja (1.18,714).

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP3): @ScuderiaFerrari in the box seat ahead of #Quali #HungarianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Ch9iZImP4j