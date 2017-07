14. katse (14,90 km). Nagu päev varemgi, näitasid kõige kiiremat minekut soomlased. Katse võitis Jari-Matti Latvala (Toyota), kellele järgnesid Juho Hänninen (Toyota; +2,7), Teemu Suninen (Ford; +3,2) ja Lappi (+3,8). Tänak oli seitsmes (+6,4).

"Alates esimesest kurvist kiilusid kojamehed akna keskele kinni," kurtis Tänak ralliraadiole. "Ma võitlesin nendega kogu tee ega leidnud rütmi. Meil on sarnaseid olukordi juba pikka aega esinenud ja kedagi ei näi huvitavat."

15. katse (22,68 km). Teise katse järjest võitis Latvala, kes edestas 3,7 sekundiga Elfyn Evansit (Ford) ja 5,4 sekundiga Lappit, kellest möödus ka üldarvestuses. Tänak näitas kuuendat aega (+7,5) ja hoiab kokkuvõttes jätkuvalt kümnendat kohta. "Eelmisel katsel oli hea pidamine, aga see oli libe," lausus eestlane. "Asjad muutuvad. Kojameestega oli siin kõik korras."

16. katse (24,38 km). Legendaarsel Ouninpohja katsel näitasid parimat minekut jällegi soomlased Latvala, Lappi (+2,5 ja Juho Hänninen (Toyota; +11,5). Tänak kaotas viiendana Latvalale 14,1 sekundiga. "Fantastiline katse, aga ma ei ole sada protsenti enesekindel," sõnas Tänak. "Püüdsin seda nautida nii palju kui võimalik."

Tänak Ouninpohja hüppel:

Kehvasti läks kõlava ajalooga katsel aga seitsmendat kohta hoidnud norralasel Mads Östbergil (Ford), kes sõitis teelt välja, lõhkus vedrustuse ja kaotas ka pidurid. "Midagi läks kõveraks, pidur on katki. Ei ole hea tunne sõita ülejäänud katsed piduriteta," lausus parimatele üle kolme minuti kaotanud Östberg.

17. katse (4,21). Viimasel ennelõunasel kiiruskatsel oli Tänak lähedal katsevõidule, aga pidi siiski tunnistama Latvala poolesekundilist paremust. Eestlasega täpselt sama aja kihutas välja Lappi. "Olen siin enesekindel nagu ka eelmistel aastatel. Sel katsel on nii hea sõita," lausus Tänak, kes vähendas vahet kaheksandal positsioonil asuva Kris Meeke'iga (Citroen) 12,4 sekundini.

18. katse (4,12 km). Taas näitasid teistele piltlikult öeldes tagatulesid Latvala, Lappi (+0,7) ja Suninen (+1,0). Tänak jagas koos Neuville'iga neljandat kohta (+1,2). "Kõik hästi. Väga lühike katse. Muresid ei ole. Puhas läbimine," oli Tänaku lakooniline kommentaar.

19. katse (24,36 km): Suur tagasilöök soomlastele – liidrikohal sõitnud Latvala autol olid elektrilised probleemid ja ta jäi tee äärde.

Katsevõidu võttis Lappi, edestades Hännineni 2,8 sekundiga. Tänak sõitis välja kuuenda aja, kaotades Lappile 7,2 sekundiga. Legendaarsel hüppel mõõdeti Tänaku õhulennu pikkuseks 49 meetrit.

"Tegin pooliku spinni ja pärast seda polnud kõige parem rütm, aga korralik sõit," ütles Tänak pärast katset.

Latvala katkestamise järel tõusis ralli uueks liidriks Lappi, kes edestab tiimikaaslast Hännineni 54,1 sekundiga. Kolmas on Suninen, kaotades 58,4 sekundiga. Tänak tõusis kaheksandaks, kaotades uuele liidrile 2.14,2.

"Ma ei tahtnud niimoodi liidriks tõusta, see pole väga meeldiv," sõnas Lappi.

"Mixed feelings.I have to say I've never been so disappointed when leading a rally, for Jari-Matti and the team, but it's part of the game." https://t.co/ij4EyXMLU0