Klavan: mitte kellelgi pole Mane ja Salah' vastu lihtne

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan andis intervjuu väljaandele Liverpool Echo, kus tema sõnul on lisanduvate euromängude tõttu kõigil koosseisu kuuluvatel mängijatel väljakule saada.

Liverpooli keskkaitses on lisaks temale Dejan Lovren ja Joel Matip, vigastuspausilt naaseb Joe Gomez ning endiselt pole päris kadunud lootus hankida meeskonda ka Southamptonis palliv Virgil van Dijk.

"Kõigil meeskonnaliikmetel on šanss. Raske öelda, kuidas hooaeg kulgeb, aga võrreldes eelmise hooajaga on rohkem mänge. Ma ei tea, kuidas peatreener selle probleemi lahendab. Aga kui ta mind vajab, siis olen olemas," lausus Klavan väljaandele.

"Vigastatud Joe Gomezil oli kohutav aasta ning ei ole kerge kohe tagasi tulla ja mängida oma endisel tasemel. Aga on ta on väga hea ja näitab treeningutel head suhtumist. Ta on meie jaoks hea mängija."

Klavan tõi esile ka Liverpooli ründejõudu eesotsas samuti vigastuspausilt naasva Sadio Mane ja uue mehe Mohamed Salah'ga. "Kellelgi pole Sadio ja Mo vastu kerge kaitses olla. Nende kiirus teeb neist tõeliselt head mängijad," kiitis eestlane.

"Nad ei ole kõige suuremad kujud, aga Sadio võib hüpata tõeliselt kõrgele. Nad on ohtlikud mitmel moel. Kui nad saavad kiiruse üles, siis üks-ühe vastu duellides on see tõeliselt oluline," tähtsustas Klavan.

"Me anname endast sel hooajal kindlasti parima. Eelmisel hooajal alustasime tõeliselt hästi ja siis meie hoog vaibus. Kuu kuni poolteist oli raske faas. Proovime sellest sel korral hoiduda ja jätkata hästi läbi terve hooaja."