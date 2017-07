Tuleviku peatreener mängu lõpust: kiskusin iga minut stopperit välja

"Kiskusin iga minut stopperit välja. Aga poiste ees müts maha," kommenteeris Tuleviku peatreener Aivar Lillevere närvilisi lõpuhetki ETV-le. "Vastane oli hea, neil oli võimalusi, aga kui iseendast kõik annad ja kõik teed, siis on lõpptulemus nagu täna oli. See pidi kunagi juhtuma. Ei uskunud, et see täna juhtub, aga nii ta juhtus."

"Meil on kogu aeg see asi kergelt ära läinud. Täna kestsime lõpuni selle vastase surve, sest vastane surus väga võimsalt ja seal olid mitu korda väga lahtised pallid, aga see ennastsalgav töö kaitses ja vähe peab õnne ka olema igas asjas. See tõi selle positiivse tulemuse."