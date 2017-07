VIDEO | Soome ralli ajalugu on tulvil mitmeid karme väljasõite

Wilson: minu jaoks on oluline, et Tänakul oleks probleemideta ralli

Sammu on edasi astunud ka WRC autode turvalisus ja nii on nähtud avariidest kõik autos olijad pääsenud terve nahaga.

Läbi aegade on ka Soomes olnud probleeme pealtvaatajate ohjes hoidmisega, kuid viimase 20 aasta jooksul on korraldajad aina enam panustanud rajaäärsele ohutusele.

Enim on läbi aegade suutnud Soome ralli võita kohalikud sangarid. Seitsmel korral on siin triumfeerinud nii Hannu Mikkola kui Marcus Grönholm. Ainsa mitte-soomlasena on enam kui korra Soomes võidutsenud Sebastien Loeb, seda kolmel korral.

Soome ralli on autoralli MM-kalendrisse kuulunud juba selle algusest, ehk 1973. aastast saadik. Läbi aegade on see pakkunud nii suurt võidujoovastust kui kurbusenoote.

