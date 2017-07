Sauber jätkab Ferrari mootorite toel

Kui tänavusel hooajal kasutab Sauber eelmise aasta Ferrari mootoreid, siis võistkonna pealiku Frederic Vasseuri sõnul säärane olukord ei jätku. "Kõiki tiimiliikmeid on raskem motiveerida, kui alustad hooaega aasta vanema mootoriga," sõnas Vasseur.

"Asi pole rahas. Ma arvan, et see on iga meeskonnaliikme jaoks tähtis - et iga osakond pingutab nii kuis jaksab. Kindlasti peab meil olema kasutada viimane mootoriversioon," rõhutas tiimijuht.

Kui varem seostati Sauberiga ka Honda jõuallikaid, siis otsus Ferrari kasuks seab pisut kahtluse alla võistkonna rivistuse. Kui praegu esindab Sauberit Mercedese taustaga Pascal Wehrlein, siis tavaliselt on Ferrari kasutanud Sauberis oma noorteprogrammi sõitjaid.

Sakslase võimalike asendajatena spekuleeritakse vormel-2 sarja prantslasest liidri Charles Leclerci ja itaallase Antonio Giovinazzi nimedega. Viimane on Ferrari reservsõitja ja on sel hooajal juba kaks korda vigastatud Wehrleini asendanud.

Sel hooajal hoiab esimese kümne etapiga viis punkti kogunud Sauberi konstruktorite arvestuses kümne meeskonna konkurentsis eelviimast positsiooni. Tahapoole jääb üksnes McLaren.