Janari Jõesaar liitub BC Kalev/Cramoga

Wilson: minu jaoks on oluline, et Tänakul oleks probleemideta ralli

Mait Käbin: nägime, et suurte küsimärkidega jätkates pole see jätkusuutlik

Wilson: minu jaoks on oluline, et Tänakul oleks probleemideta ralli

"Korvpallurina on mul hea meel teha oma karjääris järgmine samm edasi. BC Kalev/Cramo mängib terve hooaja vältel suurtes liigades, mis annab võimaluse ennast tõestada kõrgemal tasemel," kommenteeris Jõesaar. "Võimalus ennast VTB Ühisliigas ja FIBA Meistrite liigas proovile panna on isegi Euroopa mõistes väga head väljundid."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel