37-aastane Marit Björgen kaalub karjääri lõpetamist

"Eks me näe. Võtan otsuse vastu pärast hooaega," ütles ta Norra ajalehele Adresseavisen.

Küsimusele, kas ta mõtleb karjääri lõpetamisele, vastas 37-aastane Björgen: "Jaa, olen selle peale mõelnud. Võtan aasta korraga."

Küll aga on juba täiesti kindel, et järgmise aasta olümpia PyeongChangis jääb tema viimaseks. "Olümpia on minu peamine eesmärk. See jääb minu viimaseks olümpiaks ja ma annan endast kõik, et olla selleks nii hästi valmistunud kui võimalik," ütles Björgen.