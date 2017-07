Tänak: olin üllatunud, et saime auto uuesti sõitma

"Suhteliselt esimeses kurvis võib-olla natuke jäi laiaks, arvatavasti oli midagi huvitavat peidus ja lõhkusime velje," ütles Tänak ERR-ile. "See ei tundunud nii, et see on ainult rehv, sel hetkel tundus see palju tõsisem. [Kohe] vahetades, ma arvan, poleks juhtunud midagi."

"Isegi olin suhteliselt üllatunud, et selle sai nii korda teha, et sai uuesti auto sõitma," lisas ta. "See läks õnneks palju lihtsamalt, vahetasime rehvi."

Kui palju see intsident teistel läbimistel mõjutas? "Tahaks uskuda, et väga palju ei mõjutanud, täitsa sõidetav," sõnas Tänak.

Milline on taktika edasise võistluse osas? "Eks näis. Suhteliselt pikk ralli on veel ees, vaatame, mis võimalik," lausu Tänak. "Arvan, et Sordo on kindlasti hetkel võetav ja vaatame, mis Neuville teeb. üritame neile vaikselt lähemale saada ja loodetavasti mõned kohad ikka tagasi saada."

Tänak-Järveoja on seitsme katse järel 11. kohal, kümnendal kohal paiknev Dani Sordo edestab neid 48,8 sekundiga, Sordost 17,4 sekundit eespool on Thierry Neuville.