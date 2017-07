ORC EM-il on nii Premium kui Katariina II 2. kohal

Wilson: minu jaoks on oluline, et Tänakul oleks probleemideta ralli

Wilson: minu jaoks on oluline, et Tänakul oleks probleemideta ralli

Suurimate jahtide grupis A on Eestist võistlustules jaht Furiosa võistkond (Tallinna Jahtklubi) Rolf Relanderi juhtimisel ning nemad on hetkel 10. kohal. Grupis on liidriks soomlaste Blue Nights.

Hea minek oli ka Sugar 2 tiimil (roolimees Sandro Montefusco, PJK), kes kaheksanda ja teise finišitulemusega tõusis neljandaks. Nende kannul on esikümnes veel arvukalt Eesti tiime: Directo (roolis Erki Melts, KJK) viiendal, Reval Cafe (roolis Eero Pank, KJK) kuuendal, Adele (roolis Aleksander Zolotov, Jahtklubi Baltsail) kaheksandal ja Jazz (roolis Juss Ojala, KJK) üheksandal real. Jahi My-Car (roolimees Harles Liiv) käes on hetkel 12., Matilda 3-l (roolis Erki Teras, Haapsalu Jahtklubi)14., Minnil (roolis Andres Aavik, KJK) 16. ja Amserv Toyota ST-l (roolis Margus Zuravljov) 20. positsioon.

Mati Sepa juhtimisel võistlev Premium (Kalevi Jahtklubi) sai oma kontole sõiduvõidu ning viienda resultaadi, mis tõstsid avameresõidu järel kaheksandal real olnud meeskonna liidrite sekka – neist eespool on hetkel vaid Xini Freedom Soomest. Samuti B-grupis võistlev Forte (roolimees Jaak Jõgi, KJK) kerkis kahe võistluspäeva kokkuvõttes seitsmendaks ning Olympic (roolis Tiit Vihul, KJK) on 15. positsioonil.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel