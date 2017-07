Wozniacki jõudis tänavu esimesena 40 võiduni

Esimesena asetatud Wozniacki (WTA 7.) alistas ligi kahetunniseks veninud kohtumises 6:2, 2:6, 6:4 Šveitsi mängija Viktorija Golubici (WTA 103.), veerandfinaalis läheb ta vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud ukrainlanna Kateryna Kozlovaga (WTA 124.).

Viimati jõudis Wozniacki varem 40 võiduni 2011. aastal, kui sai sellega hakkama Prantsusmaa lahtistel. Toona lõpetas ta ka hooaja maailma esireketina.

Tänavu on Wozniackil kirjas 40 võitu ja 14 kaotust, seejuures on ta mänginud neljas finaalis, aga pole veel võitnud ühtegi tiitlit. Wozniackile järgneb tänavu neljal turniiril triumfeerinud ukrainlanna Elina Svitolina, kel on kirjas 39 võitu ja üheksa kaotust ning kolmandal kohal on võitude arvestuses maailma esireket Karolina Pliškova, kes on sel hooajal võitnud 37 ja kaotanud kümme mängu, seejuures on ta võidutsenud kolmel turniiril.

Juhul kui Wozniackil õnnestub Bastadi turniir võita, oleks see tema tänavune esimene tiitel ja esimene turniirivõit liival pärast 2011. aastat. Lisaks tõstaks turniirivõit Wozniacki edetabelis tagasi esiviisikusse.