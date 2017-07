Tallinnas algab korvpalli U-18 B-divisjoni EM-turniir

Eesti kuulub D-alagruppi ning vastasteks on (järjekorras) Šveits, Taani, Iirimaa, Belgia ja Makedoonia. Neist vaid Taaniga on tänavu mängitud ja ka võidetud.

Koondis peab kõik mängud turniiri peaareenil Kalevi Spordihallis, teisteks saalideks on Audentese spordihoone ja TTÜ spordihoone.

Turniiri avatseremoonia peetakse enne esimest Eesti mängu Kalevi Spordihallis, algusega orienteeruvalt kell 17.45.

Paljude asjatundjate arvates on Eesti tänavune U-18 võistkond üks aegade tugevamaid noortekoondisi ning koduse EM-i suursoosikuid. Nüüd on noortel meestel vaja seda tõestama hakata. Peamiseks eesmärgiks on seatud lõppkoht kolme parema hulgas, mis tagab tulevaks suveks koha A-divisjoni.

Ajakava:

28. juuli kl 18.15 – Eesti vs. Šveits (Kalevi Spordihall)

29. juuli kl 18.15 – Taani vs. Eesti (Kalevi Spordihall)

30. juuli kl 18.15 – Eesti vs. Belgia (Kalevi Spordihall)

1. august kl 18.15 – Iirimaa vs. Eesti (Kalevi Spordihall)

2. august kl 18.15 – Eesti vs. Makedoonia (Kalevi Spordihall)

4. august – veerandfinaalid

5. august – poolfinaalid

6. august – medalimängud

Eesti koondise koosseis:

Sten Saaremäel

Märt Rosenthal

Kristian Kullamäe

Hugo Erkmaa

Robin Kivi

Hendrik Eelmäe

Henri Drell

Kaspar Treier

Erki Kuhi

Arthur H. Entsik

Matthias Tass

Karl-Kristjan Karpin