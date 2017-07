Viljandi Tulevik jahmatas võiduga Tallinna Levadia üle

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis Uuendatud

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

Mängu kohtunik on Miko Pupart, keda abistavad Martin Lember ja Egerd Pajustik. Neljas kohtunik on Tomi Rahula.

Tuleviku mängija Roger Teor: "Levadia on väga tugev meeskond, nii et midagi kergelt ei tule. Aga meeskonnavaim on hea ning tuleb korralikult 90 minutit tööd teha. Keskendume oma mängule, realiseerime oma võimalused ning jätame punktid koju."

Liigatabelis hoiab liidrikohta FC Flora, kellel on 52 punkti. Levadia järgneb neile 48 ning Nõmme Kalju 42 punktiga. Viljandi on kümne punktiga eelviimasel kohal.

