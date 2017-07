Soomes jätkatakse Lappi juhtimisel, Tänak esikümnele lähedal

SS2 (7,59 km): Võistluspäeva esimesel katsel näitas kiireimat minekut Teemu Suninen (Ford), kes edestas 0,1 sekundiga Kris Meeeke’i (Citroen) ja 0,3 sekundiga Hayden Paddonit (Hyundai). Tänak kaotas talle 0,9 sekundiga.

"Hea katse, aga üllatavalt libe, eriti alguses, kus oli palju lahtist kruusa," kommenteeris Tänak ralliraadiole.

Kokkuvõttes säilitas Tänak liidrikoha, edestades meeskonnakaaslast Sebastien Ogier’d 1,1 sekundiga ja Craig Breeni (Citroen) 1,6 sekundiga. Kümne sekundi sisse mahub koguni 13 rallimeest.

SS3 (12,75 km): Soomlased võtsid katsel kolmikvõidu – Jari-Matti Latvala (Toyota) edestas 0,1 sekundiga Esapekka Lappit (Toyota) ja 0,4 sekundiga Sunineni. Paddon kaotas 0,6 ja Tänak 1,4 sekundiga. Mootoriprobleemidega kimpus olev Ogier kaotas 4,9 sekundit.

"Minul probleeme pole, mootor töötab ilusti," ütles Tänak. "Ma pole meie legendiga väga rahul, aga pole hullu, saame seda muuta."

Kokkuvõttes edestab Tänak vaid 0,3 sekundiga teiseks tõusnud Latvalat, Paddon kaotab kolmandana 1,1 sekundiga.

SS4 (21,31 km): Tänaku masinal purunes parempoolne tagumine rehv ja eestlane kaotas väga palju aega.

"See juhtus kohe esimeses kurvis, läksin natuke laialt ja ilmselt oli muru sees kivi, rehv purunes," ütles pahane Tänak ralliraadiole.

SS4: "Really disappointed. On the very first corner just slightly wide and some rocks in the grass. Puncture and need to check damage." #WRC pic.twitter.com/vnPmIUQaGZ