Kaaberma: tüdrukud täidavad kõik plaanid 99-protsendiliselt

"Olime kaotustest õppust võtnud," ütles Eesti naiskonna juhendaja Kaido Kaaberma ERR-ile. "Eile oli meie tüdrukutel superpäev ja võtsime sellest kõik, mis võtta andis. Meil polnud kaotada midagi ning seetõttu puudus ka sisemine värin."

Eesti asus hiinlannade vastu kiiresti juhtima ning edu hoiti lõpuni. "Vastane hakkas seetõttu suruma, et vahet vähendada. Nad tulid meile lähemale, millele me vastasime ilusate kontrarünnakutega," meenutas Kaaberma. "Tüdrukud olid tublid."

Kaaberma meelest kuulab kogu naiskond teda tähelepanelikult. "Nad täidavad kõik plaanid 99-protsendiliselt," rõõmustas Kaaberma. "Sellisel tasemel on sportlane ja juhendaja juba partnerid. Treener ongi rohkem abistaja rollis."

Kaaberma ei varjanud, et järgmine suur siht on olümpia. "Naiskondlik epee on kavas ka Tokyo olümpial," sõnas Kaaberma. "Sinna on aega veel vaid kolm aastat, kuid enne tuleb meil Jaapanisse pilet lunastada."