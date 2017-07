Embrich: maailmameistritiitel näitas, et oleme oma tööd hästi teinud

Tasavägiselt alanud matšis viis Kristina Kuusk Eesti 13:6 ette ja sellest seisust hiinlannad enam välja ei tulnud. "Mul läks individuaalvõistlusel kehvasti ja tahtsin näidata, et ma polnud enda lõppsõna veel öelnud," ütles Kuusk, kes ei lasknud end kordagi lõdvaks, ETV spordisaatele. "Mida suurema edu välja vehklen, seda parem on teistel."

Koondise raudvara Irina Embrichi jaoks polnud Kuuse esilekerkimine üllatuseks. "Ta näitas kõigile, milleks on võimeline," lausus Embrich, kellel on nüüd 11 suurvõistluste medalit. "Ma pole veel lõpuni aru saanud, mis eile toimus. Pean medalit uuesti vaatama, et kõike taibata."

Eesti jaoks kujunes kõige pingelisemaks matšiks veerandfinaal Saksamaa vastu, mis võideti 12:11. "Valisime õige taktika," tunnistas Embrich. "Nemad ei tahtnud rünnata ja meie hoidsime seisu. Samuti ei tohtinud me neil kodupubliku ees lasta hoogu üles võtta."

Kui aasta tagasi saadi olümpiamängudel Hiinalt suur kaotus, siis nüüd võeti samaväärne võit. "Hiinlannadel oli koosseis muutunud," kommenteeris Julia Beljajeva, kes teab, et sellisel tasemel kasutatakse iga nõrkusehetk ära. "Ka suures eduseisus oli pingeline vehelda. Kui vastane teeb üks-kaks torget, võib see enesekindlusele halvasti mõjuda."

Eesti epeenaiskond läheb järjest rohkem inimestele korda. "Oleme medalitega üha enam tähelepanu pälvinud," arutles Kuusk. "See tekitab inimestes huvi."

Naiste meelest on koondise edu taga ühtsus. "Aastatega on meil muutunud paremaks üksteise toetamine, motiveerimine ja aitamine," loetles Kuusk, millele Embrich lisas: "Läbikukkumised teevad tugevamaks ning lisavad juurde võidusoovi."

Järgmised kaks aastat saavad koondise liikmed Eesti Olümpiakomiteelt kuus 4000 euro suurust toetust, millele lisandub 2200 eurot ettevalmistusraha. Pelgalt rahaga aga medaleid ei võida. "Maailmameistritiitel näitas, et oleme oma tööd hästi teinud," tõdes Embrich. "Peame edasi pingutama ja trenni tegema."