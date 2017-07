Mihkel Räim seisab USA-s silmitsi uue väljakutsega

Wilson: minu jaoks on oluline, et Tänakul oleks probleemideta ralli

Seitsmest etapist koosneva tuur on mõeldud eelkõige mägironijatele. Ka 3. etapp, 5 miili pikkune temposõit kulgeb ülesmäge. Utah' tuuri peetakse USA raskeimaks velotuuriks - lisaks karmidele mägedele tuleb ratturitel 4. etapil sõita ka kruusateedel, mis peaks just Räimele sobima.

Räime jaoks on Utah' tuuril osalemine uus kogemus, sest Saaremaalt pärit sportlase sõnul pole ta varem nii pikka tuuri sõitnud ja samuti on tema jaoks esmakordne merepinnast nii kõrgel võistlemine, vahendas Spordipartner.ee .

