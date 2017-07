Tour de France’i start võib tulla Eestile üpris lähedale

Wilson: minu jaoks on oluline, et Tänakul oleks probleemideta ralli

Touri korraldav ettevõte ASO tegutseb Norras aktiivselt, korraldades Arctic Race’i velotuuri, mille Rein Taaramäe 2015. aastal võitis. Tänavu võõrustab Bergeni linn maanteesõidu maailmameistrivõistlusi. Norra rattureid võib leida kümnest World Touri meeskonnast, tuntumateks nimedeks on Edvald Boasson Hagen ja Alexander Kristoff. UCI kalendris on kokku kuus Norras peetavat võidusõitu.

Norralased on just huvitatud 2022. aastast, sest siis tähistab viikingitemaa üks kuulsamaid ettevõtteid Statoil oma 50. sünnipäeva, vahendas Rattauudised.ee .

2022. aasta Tour de France võib alata Norra linnast Stavangerist. Projekti taga on Norra naftakompanii Statoil, mille peakorter asub just selles riigi lõunaosas asuvas 130 000 elanikuga linnas.

