Bayern lubab oma noorel tähel lahkuda vaid laenule

19-aastane portugallasest keskväljamees saabus Bayernisse eelmisel suvel. Maailma parimaks noormängijaks valitud Sanches ei suutnud Saksamaal oma debüüthooajal lootusi täita ning mehe tulevik Bayernis seati kahtluse alla, vahendas Soccernet.ee.

Kui esialgu peeti endise Benfica palluri uueks koduklubiks Manchester Unitedit, siis viimastel päevadel on jutuks tulnud ka Milani siirdumine. "Milan on huvitav valik ja kui võimalus kerkiks, siis mulle meeldiks see. Ma arvan, et mul oleks Milanis rohkem võimalusi mängida kui Münchenis," lausus ta teisipäeval.

Rummenigge kinnitas aga Singapuris toimunud pressikonverentsil täna, et Sanches kuulub Bayerni pikaajalistesse plaanidesse. "Me saadaksime ta vaid laenule maksimaalselt üheks aastaks, sest me oleme veendunud, et temast saaks hea ja kasulik mängija Bayernile.

Milani esindaja Marco Fassone oli Sanchesi saamise suhtes pessimistlik. "Me oleme rääkinud Bayerni ja mängijaga viimased 20-25 päeva. Hetkel on Bayern seadmas tingimusi, mida me ei suuda täita. Aga võib-olla järgmistel nädalatel olukord muutub."

Sanches tegi mullu Bundesligas kõik 90 minutit kaasa vaid ühes kohtumises. 25 etteastega ei saanud ta kirja ühtegi väravat ega resultatiivset söötu. Mehe esitus teisipäevases 3:2 võidumängus Chelsea vastu pälvis aga Rummenigge kiidusõnu. "Ta mängis suurepäraselt. Võis näha, kui õnnelik oli ta pärast mängu, et suutis teha läbimurde."