EOK avas Tallinna Lennujaamas Barcelona olümpiamängude juubeliväljapaneku

Wilson: minu jaoks on oluline, et Tänakul oleks probleemideta ralli

Eesti Olümpiakomitee, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ning Sportlandi koostöös kokku pandud meeleolunurka saab uudistada Tallinna Lennujaama väravas number 8 kuni 9. augusti varahommikuni, pärast läheb väljapanek täiendatud kujul üles Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis. Lennujaamas on väljas Eesti olümpiakoondise esindusriietus Baltikalt, esindusriietuse juurde kuuluvad TK Kommunaari jalanõud ning Adidase võistlusdressid. Samuti on näitusel Erika Salumäe olümpiajalgratas, millega ta Barcelonas kulla välja sõitis, lisaks erinevaid olümpiameeneid. Arvestades toonaseid murrangulisi aegu, pakuvad põnevat uudistamist ka president Arnold Rüütlile ja Ingrid Rüütlile Barcelona olümpiale sõitmiseks välja kirjutatud Aerofloti lennupiletid, mille Estonian Air on enda omadena üle tembeldanud.

