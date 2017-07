Liverpooli peatreener kavatseb tänavu rohkem rõhku panna kaitsemängule

Wilson: minu jaoks on oluline, et Tänakul oleks probleemideta ralli

Liverpool tegi mullu 38 mängus skoori 78 korral, kuid lasi endale lüüa 42 väravat. "Me peame erinevates olukordades kaitses paremini seisma, mitte ajama teisi meeskondi oma kvaliteediga hulluks," lausus Klopp. "Kõige tähtsamal kohal on organiseeritud tegutsemine. Vastasel juhul pole võimalik edu saavutada. Võid palli vallata 80 protsenti ajast, kuid kui teine kasutab oma võimaluse ära, ongi tablool lõppseisuks 0:1."

