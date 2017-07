Rait-Riivo Laane jätkab karjääri välismaal

Eelmisel hooajal mängis Laane Kreekas 29 mängu, kus viskas keskmiselt 10,6 punkti, jagas 4,0 resultatiivset söötu, võttis 3,0 lauapalli ja tegi 1,4 vahetlõiget, teatas Delfi.

"Treener soovis, et ma meeskonnas jätkaks. Ilmselt jäi eelmise hooajaga rahule, sest muidu poleks tagasi kutsutud," kirjeldas Laane kerge huumoriga Ethnikose huvi. "Kindlasti olen õnnelik, et saan oma karjääri välisliigas jätkata. Uue hooaja eesmärk on eelmise aasta positsiooni parandada ja isiklikus plaanis teha korralik hooaeg ja realiseerida enda maksimum."

"Laane tegi tõesti hea esimese välishooaja ja see, et teda tagasi kutsuti, näitab, et mängumees teeb oma tööd täie tõsidusega ja saab talle seatud ülesannetega hästi hakkama. Ethnikoses on tal hea võimalus jätkata tuttavas keskkonnas ja teha veel parem hooaeg kui eelmine," lisab Kokkuta Managementi agent Marten Lombiots.