Karikaloos viis kokku FC Levadia ja Paide Linnameeskonna

Wilson: minu jaoks on oluline, et Tänakul oleks probleemideta ralli

1/16-finaalpaarid: Rakvere JK Tarvas (EL) – Pärnu JK Poseidon (III) Nõmme Kalju FC (PL) – FC Lelle (III) Läänemaa JK (III) – Türi Ganvix JK (II) Rumori Calcio Tallinn (III) – Kernu JK Kadakas (III) Maardu United (II) – Tallinna FC TransferWise (IV) Viimsi JK (ELB) – Tallinna FC Flora U21 (EL) Põhja-Tallinna JK Volta (III) – FC Zenit Tallinn (III) Tallinna FC Levadia (PL) – Paide Linnameeskond (PL) Paide Linnameeskond III (III) – FC Tartu (III) JK Narva Trans (PL) – Tallinna FC Levadia III (II) FCI Tallinn (PL) – Anija JK (IV) Narva United FC (II) – Tartu JK Tammeka U21 (ELB) vs Tallinna FC Flora (PL) võitja Kohtla-Järve JK Järve (ELB) – Tartu JK Welco (EL) Kohila Püsivus (IV) – Viljandi JK Tulevik (PL) vs Tartu JK Tammeka (PL) võitja FC Kuressaare (EL) – Kuusalu JK Rada (III) FC Maardu Aliens (IV) – FC Elva (EL)

