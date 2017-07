Wilson: minu jaoks on oluline, et Tänakul oleks probleemideta ralli

Millised on teie ootused selle ralli suhtes ja mida mõlemalt sõitjalt ootate?

Ootused on väga kõrged. Kõik sõitjad on heas vormis, autod töötasid testil väga hästi, nii Ott kui Sebastien olid väga rahul. Seetõttu ootame suurt võitlust, kui vaadata testikatse aegu, on kõik tihedalt koos. Ma ei usu, et on keegi pikalt eest pääseb, see on alati tasavägine ralli. Ootame suurt võitlust.

Mis te arvate, mis siin rallil otsustavaks saab?

Seda on väga raske öelda. Need kutid, kel on siin võistlemises rohkem kogemusi, on eespool. Aga kuna autod on nii ühtlasel tasemel, võib üks väike viga siin rallivõidu röövida.

Otil on pärast Poola rallit Soomes palju tõestada?

Minu arvates pole tal midagi tõestada. Ta tõestas Sardiinias, et tal on kõik olemas, mis võitmiseks vaja. Siin on tähtis see, et ta peab ralli lõpetama. Kiirus on tal olemas, minu jaoks on oluline, et tal oleks probleemideta ralli ja ta saaks jälle ühe hea tulemuse kirja.

Oti kohta on räägitud palju kuulujutte (Tänakut seostatakse Toyota meeskonnaga – toim), mida nende kohta ütlete?

Ma ei tea. Ta kõikidega rääkida, aga lõppude lõpuks oleme meie aastaid temasse kõvasti investeerinud ja ta on meeskonnas, kellega ta teab, et võib võita. Aga peame ootama ja vaatama.

Aga teie tahaksite teda enda tiimis hoida ja olete selle nimel kõigeks valmis?

Muidugi. Ideaalses maailmas tahaksin, et kõik kolm praegust sõitjat jätkaksid, sest meil on väga tugev meeskond. Kogu tiim on võitnud sellest, et Sebastien [Ogier] on meie ridades. Arvan, et Ott on temalt palju õppinud. Mäletan, et ütlesin talle hooaja alguses, et ta vaataks ja õpiks ühelt parimalt sõitjalt, kes on kunagi WRC-sarjas võistelnud. Ja minu arvates on ta temalt palju õppinud. Meie jaoks oleks suurepärane, kui saaksime samade sõitjatega jätkata, aga kas see ka õnnestub, pole veel teada. Minu jaoks on kõige tähtsam mu firma tulevik, mul on 300 töötajat ja pean tegema seda, mis on pikas plaanis mu firma jaoks parim.