Katariina II on ORC EM-il esimese võistluspäeva järel teisel kohal

Poolas Gdanskis peeti kolmapäeval avamerepurjetamise ORC klassi Euroopa meistrivõistluste esimeseks jõukatsumiseks olnud 42-miiline avameresõit. Kolmes grupis startiva 82 jahi hulgas on võistlustules lausa 14 Eesti jahti. Kõige paremini õnnestus tiitlivõistlust alustada Aivar Tuulbergi käe all seilaval Katariina II võistkonnal, kes on C-grupis praegu teisel positsioonil.

Esimene võistluspäev kujunes keeruliseks. Kui päev algas reipalt 7-10 m/s puhunud tuule oludes, siis kuus tundi hiljem hakkas tuul järsult vaibuma ning muutus ebastabiilseks. Seetõttu tuli nii gruppidele A ja B kavas olnud 55-miilist kui grupi C 45-miilist võistlusrada lühendada 42,1 miili peale, mille võistlejad pidid läbima lakkamatus vihmasajus.

Avameresõidu lõpptulemustes on C-grupis rootslaste Pro4u/Malin järel kõrgel teisel kohal Pärnu Jahtklubi jaht Katariina II, kapteniks Aivar Tuulberg.

Erki Meltsa juhtimisel võistlev Directo (Kalevi Jahtklubi) on viiendal positsioonil ning esikümnesse mahuvad veel seitsmendal real olev Sugar 2 (roolimees Sandro Montefusco, PJK) ja kaheksandat asetust omav Reval Cafe (roolimees Eero Pank, KJK).

Samas grupis olid avasõidus ülejäänud Eesti jahtide saagiks Amserv Toyota ST (roolis Margus Zuravljov, KJK) 11., Matilda 3 (roolis Erki Teras, Haapsalu Jahtklubi) 12., Minni (roolis Andres Aavik, KJK) 13., Adele (roolis Aleksander Zolotov, Jahtklubi Baltsail) 14. ja Jazz (roolis Juss Ojala, KJK) 22. koht. Jaht My-Car (roolis Harles Liiv, KJK) finišitulemust kirja ei saanud.

A-grupis ületas Tallinna Jahtklubi jaht Furiosa Rolf Relanderi juhtimisel finišiliini küll kõige esimesena, kuid sõiduaegade võistlusväärtusega korrigeerimise järel on nende tulemuseks avameresõidust 5. koht. Selles grupis on esikohal taanlased jahil Tarok VII.

Grupis B alustas Eesti jahtidest tugevaimalt Mati Sepa käe all võistlev Premium (KJK), kes on hetkel 8. kohal. Olympic Tiit Vihuliga roolis (KJK) on 11. ja Jaak Jõgi juhtimisel purjetav Forte (KJK) 13. positsioonil. Liidrikoha on haaranud rootslaste Datacom.

Teisel võistluspäeval on EM-il kavas kaks vastutuule-allatuule rajal purjetatavat lühirajasõitu.