Jalgpalliliit: kultuuri suursündmuse koht on rahvusringhäälingus

Rahvusringhääling omandas UEFA-lt 2020. aastal toimuvate jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri teleõigused, samuti sellele eelneva ning järgneva valiktsükli ning jalgpalli rahvuskoondiste uue formaadi Nations League ülekandeõigused aastatel 2018 - 2021. See teeb kokku ligi sada rahvusvahelist jalgpallikohtumist järgmise nelja aasta jooksul.

Tervikpaketi omandamine läks ERR-ile maksma üle miljoni euro, täpne summa on konfidentsiaalne. Jalgpalliliidu sihtotstarbelise toetuse ülempiir on lepingu põhjal 950 000. ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul kogu summa ilmselt käiku ei lähe.

Jalgpalliliidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht ütles ERR.ee-le, et alaliit soovib jalgpallile parimat väljundit.

"Selleks on ETV, kellega oleme pea 25 aastat järjepidevalt koostööd teinud Eesti koondise mängude ja suurturniiride näitamisel. Üldrahvalike huvidega kultuurisündmuse koht on rahvusringhäälingu kanalil," põhjendas Uiboleht.

"Järgnevatel aastatel suureneb Euroopa jalgpallis valikmängude tasemel korraldatavate kohtumiste hulk, see tähendab ka senisest kõrgemaid nõudeid teleülekannete kvaliteedile. See on üks põhjus, miks kogu protsess on varasemast kulukam. Mainitud maksimaalne summa on viie aasta peale jaotatud," lisas ta.

Uiboleht kinnitas, et jalgpalliliidu sihtotstarbelise toetuse leping ei sisalda tingimusi, mis tooks reklaami varjatud kujul teleekraanile.

"Reklaami osas on vastus lühike ja konkreetne: jalgpalliliit ei müü reklaami ERR-i mitte mingil kujul," lausus Uiboleht.

Ka Rivo Saarna kinnitas, et sihtotstarbelise projektitoetuse lepinguga ei kaasne mingeid tingimusi ega kohustusi reklaam- või sponsorteabe edastamiseks. "On oluline, et saame säilitada jalgpalliülekannete järjepidevuse ning terviku vabalevi kanalites," nentis Saarna.

Rahvusringhäälingule kuuluvad ka 2018. aastal Venemaal ning 2022. aastal Kataris toimuvate jalgpalli maailmameistrivõistluste ülekandeõigused, mistõttu ERR-i jalgpallipakett on nüüd täielik.

"Järgneva kuue aasta jooksul on suur jalgpall ERR-i kanalites," lausus Saarna, kelle kinnitusel jõuavad kaks järgmist jalgpalli MM-finaalturniiri, EM-finaalturniir ning kõik jalgpallikoondise kohtumised vaatajateni ERR-i jalgpallistuudio vahendusel ning lisaks ERR-i eestikeelsetele kanalitele ka ETV+ kanalis, venekeelse kommentaariga.