Oliver Orav jätkab Tallinna Selveris

"Olen olnud Selveri võrkpalliklubis nüüdseks 10 hooaega, millest viimased neli ja pool hooaega olen olnud osa meistriliiga meeskonnast," sõnas Orav klubi kodulehele. "Nende aastate jooksul olen treeninud erinevate treenerite käe all ning usun, et ka tulevasel hooajal on uuelt peatreenerilt palju õppida."

"Loodan, et saan rakendada kogemusi ja oskusi, mida olen juulikuu jooksul koondisega koos viibides õppinud," lisas Orav. "Olgugi et meeskond on noor, usun, et ükski teine võistkond ei saa meid alahinnata ega käega lööma tulla."