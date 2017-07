Avavärava kätte saanud Anier: oli hea tunne

Kahe nädala eest FC Lahtiga liitunud Henri Anier on enda sõnul uue koduklubiga ära harjunud ja teda on hästi omaks võetud.

Soome kõrgliiga kodulehel ilmunud intervjuus kiitis Anier meeskonnasiseseid suhteid, vahendab Soccernet.ee. "Esimesed kaks nädalat on siin olnud head. Ma olen kõigi poiste ja personaliga tutvunud. Kõik on olnud minuga väga sõbralikud ja tekitanud koduse tunde," rääkis 26-aastane ründaja.

Esimeses kahes kohtumises vahetusest sekkunud eestlane sai viimases mängus kirja ka oma hooaja avavärava. "Oli hea tunne väravalukk lahti muukida. Mulle meeldib väravaid lüüa ja loomulikult tahan seda teha ka sel laupäeval," kinnitas Anier soovi laupäeval Andreas Vaikla (laupäeval kohtutakse Vaikla koduklubi Mariehamniga) selja taha mõni pall saata.

Lisaks Eesti koondise ründajale on meeskonnas veel kolm väravamasinat – Marko Simonovski on sel hooajal löönud kuus, brasiillane Stenio viis ja nooruke Fareed Sadat sarnaselt Anierile ühe.

"Igaühel meist on omad tugevused, seega on treeneril järgmiseks mänguks valikut küll. See on ainult positiivne, et väravad saavad tulla mitmel moel," oli Anier positiivne.