Talts: me ei kasutanud lõpus oma võimalusi kõige paremini ära

Kaks meeskonda olid vastamisi ka esmaspäeval Tallinnas. Toona võitis Eesti Kalevi spordihallis toimunud matši 77:72. Seis jäi niisiis 1-1, täpsemalt 154:154.

Eesti kaotas avapoolaja 38:39 (avaveerand 19:19), kolmanda veerandi eraldi kaotas Eesti 16:23 (seis 54:62) ning võitis neljanda 23:20. Eesti võitis täna laua 33-24, korvisöödud Rootsi kasuks 18-15, pallikaotusi tegime 18 Rootsi 10 vastu. Kahepunktivisked Rootsi kasuks 58 vs 47 %, kolmesed meie kasuks 46 vs 42 % (meil 26/12), vabavisked Rootsile 76 vs 73 %.

Eesti kontrollmängude saldo on nüüd 3-1. Laupäeval mängitakse kodus Indoneesiaga, esmaspäeval Itaalias Bormios Šveitsiga. 4. augustil lennatakse Skopjesse, et kohtuda 5. kuupäeval Makedooniaga.

Eesti koondise koosseis Rootsis: Rain Veideman, Rait-Riivo Laane, Jaan Puidet, Sten-Timmu Sokk, Janar Talts, Erik Keedus, Kregor Hermet, Kristjan Kangur, Janari Jõesaar, Kristjan Kitsing, Martin Paasoja, Reinar Hallik. Maha jäi seega Timo Eichfuss.

“Mängu esimene pool oli pea sama kehv nagu üleeile," tõdes peatreener Tiit Sokk ängujärgselt. "Liiga palju elasime kaugvisete peal, teenisime null vabaviset ja rünnakul jäi teravust väheks. Teisel poolajal olime agressiivsemad. Oleme võrdsed vastased, nii oli ka tõuse ja mõõnu. Kasulikud mängud igal juhul.“

Janar Talts lausus: „Me kindlasti ei kasutanud lõpus oma võimalusi kõige paremini ära. Positiivne on see, et suutsime mängus püsida ega lasknud vastast pikalt eest ära. Loodan, et treenerid nägid valupunktid ära, mis oligi mängu eesmärk. Võit või kaotus, see ei ole nii oluline."

Rootsi koondise loots Vedran Bosnic võttis kokku: "Tänase mängu eesmärk oli paljusid asju proovida, minu jaoks olulisi liikumisi katsetada. Meil oli mängus edukaid ja vähem edukaid hetki, aga ma olen rahul. Olen tänase põhjal rahul ka kõigi mängijate suhtumisega täna; kõik andsid maksimumi."

Algul särtskalt tegutsenud ja lõpuks 14 punkti ja 8 korvisöötu kogunud Bilbao klubi tagamängija Tobias Borg lausus: "Meil on hea tunne meeskonnas praegu, sisekliima, keemia klapib. Ma arvan, et see on suur eelis, kui me naudime seda tööd. Asjad klapivad päris mitmes liinis praegu. Mängust rääkides oli meie kaitse kindlasti täna oluliselt parem kui esmaspäeval."

Rootsi - Eesti 82:77 (39:38)

Rootsi: Viktor Gaddefors 16, Tobias Borg 14+8 rs, Alexander Lindqvist 12, Thomas Massamba 10+5 rs, Martin Pahlmblad 8, Nicholas Spiers 7+6 lp, Carl Engström 5 pt+3 lp (2 pt 1/1, vv 6/3)

Eesti: Janar Talts 15 pt, Kristjan Kitsing 14+2+2 (3 pt 4/3), Janari Jõesaar 11+12 lp, Rain Veideman 9+4+3+2 vl , Sten-Timmu Sokk 6+3+4, Martin Paasoja 7+3 rs, Reinar Hallik 6 pt (3 pt 3/2), Erik Keedus 4+3 lp, Kristjan Kangur 3 pt, Jaan Puidet 2 pt, Rait Laane 0. Kregor Hermet mängus ei osalenud.