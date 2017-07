Tänak tiitliheitlusest: teist kohta pole mõtet eesmärgiks võtta

"Tuleb leida hea sõidutunne ja -rütm ning enesekindlus," ütles Tänak ERR-ile. "Soome teed kulgevad üles-alla ja seetõttu on siin enesekindlust keeruline leida."

MM-sarja üldarvestuses hoiab Tänak neljandat positsiooni. "Teist kohta pole mõtet eesmärgiks võtta," lausus Tänak. "Sihiks on kas võit või pääs esikolmikusse. Oleme punkte kaotanud, kuid mitu rallit on veel sõitmata. Vaatame mida järgmised võistlused toovad ja eks aasta lõpus ole näha, mis seis on."

Soome ralli eel on hakatud spekuleerima, et Tänak võib M-Spordist järgmiseks hooajaks Toyotasse siirduda. "Mina teen oma tööd ja see on sõitmine," jäi Tänak napisõnaliseks. "Tahaksin oma tuleviku esimesel võimalusel selgeks saada. Mida varem, seda parem."