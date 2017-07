Annika Rihma lõpetas Maailmamängude rühirajal teises kümnes

Rihma enda arvamus võistluse kohta oli, et suutis oma jooksu ära teha ja on suhteliselt rahul. Evely Kaasiku ei olnud rahul võistluse esimese osa läbimisega, kus ei kasutanud sellel maastikul efektiivsemalt toimivaid orienteerumisvõtteid ja see tõi kaasa ebakindlust ja ajalist kaotust. Raja teise poole läbimine oli juba sujuvam.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel