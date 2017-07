Taaramäe lõpetab kolmenädalase võistluspausi Hispaanias

Lisaks Taaramäele paneb Katjuša-Alpecin välja Jenthe Biermansi, Robert Kišerlovski, Vjatšeslav Kuznetsovi, Maurits Lammertinki, Marco Mathise, Tiago Machado ja Angel Vicioso, vahendas Spordipartner.ee.

Sõidu pikkuseks on 231 km, mis on viimase nelja aasta pikim, kuid trass on üldjoontes sama mis eelnevatel kordadel. Eelmisel aastal pälvis esikoha Bauke Mollema (Trek Segafredo), kes on kohal ka tänavu. Favoriitide hulka kuuluvad Giro d'Italia võitja Tom Dumoulin (Team Sunweb), Tour de France'i neljas mees Mikel Landa (Sky) ja valitsev olümpiavõitja Greg van Avermaet (BMC).