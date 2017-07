Lange motokeskus on juunioride maailmameistrivõistlusteks valmis

Konkurents on kõigis kolmes klassis (65cc, 85cc ja 125cc) väga tugev, kui maailma parimate tiitleid tulevad püüdma üle 200 sõitja 30 riigist. Eesti saab korraldajariigina välja panna rohkem sõitjaid ja nii on kodusel võistlusel Eesti koondise suuruseks 18 sõitjat.

Palju on räägitud koduraja eelisest, mille positiivse külje toob välja ka võistluse patroon, kahekordne juunioride maailmameister Tanel Leok. „Eks kindlasti on kodus võistlemine eeliseks, teisest küljest on see ka väike pinge poistele,” räägib Tanel Leok.

Samas rõhutab nii Tanel Leok kui ka teised maailmatasemel motokrossiga kokku puutunud inimesed, et tipus olevatel sõitjatel, ka nooremates klassides, ei ole väga keeruline uue rajaga kiirelt harjuda, kuna nagunii sõidetakse väga palju erinevatel radadel. Samuti tehakse eeltööd juba videote vaatamisega, et kohapeale tulles oleks olemas selge arusaam, mida Lange rada endast kujutab. See kõik on väga oluline, kuna maailmameistrid selguvad kahe sõidu kokkuvõttes ja see ei luba eksimusi.

Lange motokeskuses on Eesti aasta tähtsaimaks motospordivõistluseks kõik valmis, kaugemalt tulnud tiimid nagu näiteks Austraalia sõitjad olid Eestis juba eelmisel nädalal ja said esmase tutvuse Lange rajaga juba ära teha. Täna vaatasid raja ja Lange motokeskuse üle MM-sarja promootori Youthstream esindajad ning jäid nähtuga väga rahule. Neljapäeval teevad rajale oma ülevaatuse Rahvusvahelise Motospordi Föderatsiooni FIM esindajad ning hakkavad saabuma ka esimesed võistlejad. Reedel on kavas tehniline kontroll ja muud võistluseelsed tegevused ning õhtul kell 19.30 on võistluste pidulik avamine. Laupäeval on kvalifikatsioonid ja pühapäeval võistlussõidud.