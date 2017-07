Giro Rosal raskelt kukkunud itaallanna paraneb

Õnnetus juhtus 7. etapi tehnilisel laskumisel, mida tuntakse nime all „Zingara Morta“ (tõlkes mustlase surm - toim.). Kukkumise hetkel oli Cretti kiiruseks 90 km/h, vahendas Rattauudised.ee.

Klubi Valcar-PBM rattur toimetati kohe pärast kukkumist kriitilises seisus haiglasse. Kuna Cretti kukkus pea peale, siis esialgu kardeti, et neiu trauma võib olla paranematu. Püsivate ajukahjustuste ärahoidmiseks pandi ta kunstlikku koomasse.

Seni said arstid vaid kinnitada, et sportlase seisund on kriitiline, aga stabiilne. Tütarlapse ema teatas aga hiljuti Facebooki postituses, et tütar on koomast ärganud. „Claudial läheb hetkel väga hästi ja ta jälgib enda ümber toimuvat tähelepanelikult. Ta suudab juba kuulata helisõnumeid ja vaadata telefonist pilte,“ ütles ema. „Arstid kinnitavad, et ta paraneb jõudsalt.“

Andekat noort Itaalia ratturit ravitakse edasi kodu lähedal asuvas taastusravikeskuses. Hetkel on veel vara öelda, millal Cretti sadulasse naaseb, ent praegused paranemismärgid on väga julgustavad.