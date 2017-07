Kanada olümpiakoondise juhiks valiti legendaarne väravavaht

50-aastane kanadalane seisis mängikarjääri jooksul 18 hooaja jooksul NHL-i klubide New Jersey Devilsi, Hartford Whalersi, Carolina Hurricanesi, Vancouver Canucksi, Philadelphia Flyersi, Florida Panthersi, Phoenix Coyotesi, Tampa Bay Lightningu ja Los Angeles Kingsi puurisuul. Burke on Kanada karikaturniiri võitja, kahekordne maailmameister ning Albertville'i olümpiahõbe.

