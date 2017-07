Latvala ja Lappi on jätkamas Toyotas ka tuleval aastal

Latvala on tänavu võitnud ühe MM-etapi ning olnud kahel korral teine. "Oleme rääkinud, et Jari-Matti jätkab ka tuleval hooajal Toyotas," ütles Jouhki MTV3 vahendusel. "Allkirju paberil pole, kuid asi on sisuliselt kindel. Hiljemalt septembriks peaks kõik paika saama."

Jouhki usub, et ka Esapekka Lappi jätkab Toyotas. "Esapeakkal on samasugune 1+1 leping nagu Jari-Mattil. Kõike võib juhtuda, kuid minu meelest oleks Lappi jätkamine igati selge otsus," lausus Jouhki, kes Lappi lepingutega ei tegele. "Esapekka on tänavu teinud head tööd."

Toyota kolmanda soomlasest piloodi Juho Hännineni tuleviku osas ei taha Jouhki spekuleerida. Siiski lisas ta, et Hännineni koht Tommi Mäkineni juhitavas Toyota tiimis on ebakindlam kui Latvalal ja Lappil. Nii on levima läinud jutud, et Hännineni koha võta üle praegu M-Spordi leival olev Ott Tänak.