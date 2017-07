Jalgpalli suurturniirid ja Eesti koondise mängud püsivad ERR-i kanalites

ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul kuuluvad Rahvusringhäälingule ka 2018. aastal Venemaal ning 2022. aastal Kataris toimuvate jalgpalli maailmameistrivõistluste ülekandeõigused. "ERR-i jalgpallipakett on nüüd täielik, järgneva kuue aasta jooksul on suur jalgpall ERR-i kanalites," kinnitas Saarna. ERR-i spordijuhi kinnitusel jõuavad kaks järgmist jalgpalli MM-finaalturniiri, EM-finaalturniir ning kõik jalgpallikoondise kohtumised vaatajateni ERR-i jalgpallistuudio vahendusel ning lisaks ka ERR-i eestikeelsetele kanalitele ka ETV+ kanalis, venekeelse kommentaariga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel