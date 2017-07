Wilson ei kavatse Tänakut Toyotale loovutada: ma ei anna kergelt alla

Suure osa senisest karjäärist M-Spordis veetnud Tänakut on viimastel nädalatel üha enam seostatud Toyotaga ning Jaapani autotootja võistkonna juht Tommi Mäkinen pole teinud saladust, et talle meeldiks eestlase teeneid kasutada küll.

