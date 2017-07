Djokovic tõmbas juba juulis hooajale joone alla

Monte Carlos resideeruv Djokovic on võitnud USA lahtised 2011. ja 2015. aastal. Kokku on tal tosin üksikmängude suure slämmi turniirivõitu.

30-aastane Djokovic teatas, et läheb pausile küünarnukivigastuse pärast, mis on teda poolteist aastat vaevanud. Viimati mängis ta Wimbledoni veerandfinaalis, kus andis tšehh Tomas Berdychile loobumisvõidu.

