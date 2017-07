"Jumala käega" Maradona toetab videokohtunikke

Maradona lõi Mehhikos peetud MM-finaalturniiril inglastele värava käega, mida kohtunik ei märganud ja seetõttu ära luges. Argentiinlase sõnul mõtleb ta "jumala käena" ajalukku läinud juhtumile ikka, kui videotehnoloogia jutuks tuleb. "Ma mõtlen sellele ja mõistagi - seda väravat poleks ära loetud," lausus ta rahvusvahelise jalgpalliliidu koduleheküljele.

Kunagine Barcelona ja Napoli staar tõi välja, et lõikas MM-finaalturniiridel videokorduste puudumisel kasu mitte ühel vaid kahel korral. "1990. aasta MM-il kasutasin Nõukogude Liidu vastu kätt, et pall väravajoonelt minema saada," tunnistas Maradona. "Meil oli õnne, et kohtunik seda ei näinud. Toona ei saanud selleks tehnoloogiat kasutada, aga tänapäeval on asjalood teised."

Kui 1986. aasta juhtum mängis inglaste kahjuks, siis paarkümmend aastat varem tuli Maradona sõnul Inglismaa maailmameistriks just tänu sellele, et videokordusi ei kasutatud. Argentina ründetäht pidas silmas Geoff Hursti väravat lisaajal, kus ei olnud täpselt näha, kas pall läks üle joone või mitte.

"Inglismaa võitis MM-i 1966. aastal löögiga, mis ei läinud üle joone," on Maradona aga kindel. "MM-i ajaloos on palju juhtumeid, kus ajalugu oleks tehnoloogia kasutamise korral hoopis teine. On aeg kõike seda muuta."