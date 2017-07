Eesti epeenaiskond krooniti Leipzigis maailmameistriks

Veerandfinaalis sai Eesti madalaskoorilises vastasseisus jagu Saksamaast 12:11. Kuni viimase paarini Embrich - Alexandra Ndolo juhtis Eesti 4:3 ja ankrunaine Embrich suutis edu hoida. Seejuures ka esimesed neli torget matšis Beate Christmanniga tõi just tema.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel