Uuring: enam kui sajal NFL-i mängijal tuvastati ajuhaigus

Uuringut juhtis Bostoni ülikooli vastava keskuse direktor doktor Ann McKee, kelle sõnul ei tasu sellest esialgu kaugeleulatuvaid järeldusi teha. Teadlased said uurida üksnes nende surnud eksjalgpallurite ajusid, kelle pereliikmed olid vastavat haigust kahtlustanud ja ajud teadusele annetanud.

"Aga pole küsimustki, et see on jalgpallis probleem," sõnas McKee siiski. "Et inimesed, kes mängivad ameerika jalgpalli, riskeerivad selle haigusega."

Neurodegeneratiivne ajuhaigus avaldub tavalistel inimestel, kes saavad palju lööke pähe. Tunnusteks on mälukaotus, võime langetada ratsionaalseid otsuseid, segadus ja muud mentaalsed häired.

Uuriti 202 endist jalgpallurit, kellest 111 kuulus NFL-i. Teadlased leidsid haiguse jälgi lausa 110-l NFL-i mängijal ehk vaid ühel mitte. Kõigi testitavate peale leidus haiguse jälgi 87 protsendil.

NFL tunnustas teadlasi avastuste eest, kuid lisas, et tulemused vajavad veel põhjalikke lisauuringuid. "Selliste peatraumade nagu CTE põhjuste, esinemissageduse ja pikaajalise toime kohta on veel palju vastamata küsimusi," teatas profiliiga, kes alles mullu tunnistas esmakordselt seoseid kroonilise traumaatilise entsefalopaatia ja ameerika jalgpalli vahel.