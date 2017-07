Külastajatele avanes Mootorispordi Muuseum

Mootorispordi Muuseumi on gruppidel võimalik külastada eelregistreerimisega esmaspäevast neljapäevani, aga kõigile külastajatele on muuseum avatud reedest pühapäevani kell 12.00 kuni 18.00.

Mootorispordi Muuseumi hoone, endine Ellamaa elektrijaam on 1923. aastal arhitekt Aleksandr Vladovski projekti järgi valminud neogooti sugemetega paekivihoone, mille restaureerimistööd, on valdavas osas lõpetatud. Muuseumi kogude ja väljapanekute täiendamine käib pidevalt edasi, samuti restaureeritakse ja võetakse kasutusele lisaruume mahukast hoonest.

Muuseumi kogupind on ligi 7000 ruutmeetrit, millest praegune väljapanek haarab üle poole. Ekspositsioonis on valik Eesti ja NSV Liidu mootorispordiga seotud kuulsusrikkast ajaloost. Aukohal on Eestis toodetud võidusõidutehnika, nagu Estonia vormelid, Vihuri mootorrattad ja erinevad ralliautod.

