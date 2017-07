Malcolm Wilson: teen kõik võimaliku, et Ogier meil jätkaks

Juunis sõnas Ogier samale väljaandele, et ei soovi sel hooajal lepingu sõlmimisega oktoobrini või novembrini oodata. Prantslase jätkamise muudaks tõenäolisemalt Fordi naasmine tehasetiimina või mõne tugeva sponsori leidmine. Arvestades ajaraame on tõenäolisem viimane variant.

"Seb on sellest teadlik, olen temaga olnud väga avameelne ning olen näidanud talle plaane ja tehtud tööd aastaks 2018," jätkas Wilson. "Pole põhjust kahelda meie pühendumuses talle ja ka tema omas meile ning teen kõik mis võimalik, et nii ka jätkuks."

"Ma uurin iga võimalust ta meil hoida," lausus Wilson väljaandele Motorsport News. "Põhimõtteliselt teeme kõik mis meie võimuses, et me saaksime temaga jätkata."

