Euroopa olümpiafestivali teine päev: pronksmedal ja kaks noorterekordit

Häid uudiseid tuli ka ujumishallist, kus Kertu Kaare püstitas ühe päeva jooksul kaks Eesti noorte rekordit 100 m vabaltujumises – seda lisaks esmaspäevasele teateujumise sees tehtud rekordile. Uueks Eesti noorterekordiks on Kaare poolt poolfinaalis ujutud 57,94 ja tasuks 12. koht. Enne kui Kaare rekordit olümpiafestivalil kolm korda uuendas, kuulus see 2014. aastast Kertu Ly Alneki nimele: 58,66. Kaare enda isiklik rekord oli varem 58,71.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel