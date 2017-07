Endine NBA kõige väärtuslikum mängija liitus Clevelandiga

Rose teenib tehingu eest vaid 2,1 miljonit USA dollarit, mis on liigas veteranmängija miinimum, kuid mehe eesmärgiks on rahasumma asemel meistritiitel.

"Mul on vaid üks eesmärk - mängida võidu nimel," sõnas kauaaegne Chicago Bullsi mängumees. "Mulle loeb praegu vaid see, et saan on olla osa meeskonnast ja organisatsioonist, kes näitab minuga samasugust pühendumust ja võitleb meistritiitli eest. Ma olen Clevelandis väga õnnelik ja ootan aega, et saaks tööle asuda."

28-aastane mängujuht veetis oma esimesed seitse hooaega Bullsi rivistuses ja mängis mullu Knicksis. Ta on pidanud NBA-s 470 põhihooaja kohtumist, visanud keskmiselt 19,5 punkti ja jaganud 6,0 tulemuslikku söötu mängus. 2011. aastal valiti ta ka NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Cavaliersil on nüüd olemas võimalik asendaja Kyrie Irvingule, kes on avaldanud soovi klubist lahkuda. Ühtlasi teeb Rose'i tagasihoidlik leping ruumi ka Clevelandi palgafondis.