Sajandikuga medali kaotanud Nõu: esimene päev oli päris raske olla

Kupper MM-pileti teenimisest: see rong on kahjuks läinud

Nõu ise oli enim rahul sellega, et jooks-jooksult liikus asi tõusvas joones. "Enda arvates jäi kevadel mahtu veidi väheks. Kartsin, et äkki ei jaksa teist päeva joosta, aga jalad läksid aina paremaks ja ajad ka. Kõik tänu emotsioonile ja sealsele publikule."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel