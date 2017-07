Lähinädalad annavad Karol Metsale tõenäoliselt uue koduklubi

Viimased kaks ja pool aastat Vikingis võtmerolli täitnud 24-aastase Karol Metsa leping norrakatega lõppeb tänavuse aastaga ja kuna peamiselt keskkaitsjana tegutsev Mets on uue kontrahti sõlmimisest keeldunud, püüab Viking ta lähiajal maha müüa, vahendab Soccernet.ee.

Vikingil on hetkel rahaliselt kitsas ning seetõttu spekuleeriti juba hooaja eel, et Mets võidakse rahaks teha. Toona ütles aga klubi esindaja Bard Wiggen, et nende esimene soov on eestlasega lepingut pikendada. Et see ei ole õnnestunud, on Viking Metsale asendajat otsimas. Väga lähedale jõuti hiljuti lepingu sõlmimisele West Bromwich Albioni kasvandikust 20-aastase keskkaitsja Reiss Greenidge'iga, kuid teiste klubide huvi jättis Vikingi pika ninaga.

Sel kuul on juba toodud meeskonda 28-aastane horvaadist keskkaitsja Sime Gregov, kuid Viking peab leidma veel vähemalt ühe sama positsiooni palluri, sest hooaja alguses Metsa kaitsepartneriks olnud 19-aastane inglane Michael Ledger naasis laenulepingu lõppemise järel Sunderlandi.

Soccernet.ee-le teadaolevalt andis Stavangeri klubi Metsale õiguse üleminekuks kahe nädala eest. Sinnamaani nad veel lootsid temaga uue lepingu sõlmida. Eestlase vastu tuntakse huvi Lääne-Euroopast, kuid praeguseks pole veel selge, kus ta oma karjääri jätkab. Kahe ja poole hooajaga on endine florakas Norra kõrgliigas väljakul käinud 72 kohtumises, millest vaid ühes sekkus vahetusest. Selle ajaga on ta teeninud 12 kollast ja ühe punase kaardi.